Honderden claimen avondklokboete terug

Honderden mensen die een avondklokboete hebben gekregen, claimen deze terug of willen haar kwijtgescholden zien. Advocaat Michael Ruperti zegt dinsdag dat hij hun verzoeken rechtstreeks bij minister Fred Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) zal indienen. Het vonnis van de rechtbank in Den Haag is de basis van de procedure.

Volgens Ruperti vormen zijn cliënten een informele belangengroep, die tegen de coronamaatregelen is. “Zij hebben als bezorgde burgers deelgenomen aan demonstraties, maar behoren niet tot de relschoppers”, aldus de raadsman.

Met het vonnis van de rechtbank, waarin wordt gesteld dat de avondklok per direct moet komen te vervallen, zijn de opgelegde boetes onrechtmatig, stelt de raadsman. Een aantal van Ruperti’s cliënten heeft de avondklok opzettelijk genegeerd, om een rechtszaak uit te lokken. “Met dit vonnis zijn die zaken overbodig geworden.”

Als de minister de verzoeken tot terugbetaling of kwijtschelding niet inwilligt, zal de groep naar de rechter stappen. Volgens Ruperti is er voor de minister ook “een makkelijke weg: alle boetes in één keer van tafel halen”.