Minder mensen mijden zorg om de kosten

Minder mensen zien af van zorg om de kosten. In 2016 meed 16 procent van de bevolking minstens één vorm van zorg vanwege de kosten, vorig jaar was het nog 7 procent. Dat stelt onderzoeksinstituut Nivel op basis van informatie vanuit het eigen Consumentenpanel Gezondheidszorg.

Nivel doet elk jaar in november met een vragenlijst een representatieve steekproef onder mensen van 18 jaar en ouder. In 2017 meed 11 procent minstens één vorm van zorg om de kosten, in 2018 was het 8 procent. In 2019 ging het even iets omhoog naar 9 procent, maar vorig jaar daalde het percentage naar het laagste aantal zorgmijders van de laatste jaren, namelijk 7 procent.

Mensen zagen bijvoorbeeld af van doktersbezoek, onderzoek of behandeling met medicijnen.