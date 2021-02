Ongemak bij partijen over peilingen en debatten op 15 en 16 maart

Politieke partijen voelen ongemak bij het idee dat op verkiezingsdagen nog debatten en opiniepeilingen zijn, zeggen ze tegen BNR. Dit jaar gaan de stembussen al op 15 en 16 maart open om kwetsbare groepen gespreid te laten stemmen, maar op die dagen worden er ook nog debatten gehouden. De verwachting is dat het grootste deel van Nederland op 17 maart gaat stemmen.

De partijen zouden vrezen dat het tijdens het stemmen kan lijken alsof een bepaalde partij het ineens heel goed doet, wat het stemgedrag zou beïnvloeden van de mensen die hun stem nog moeten uitbrengen. Ook zou die gang van zaken achteraf kunnen leiden tot discussie over of de verkiezingen wel eerlijk zijn verlopen, schrijft BNR.

Op 16 maart is nog een groot slotdebat van de NOS. Ook worden er dan nog peilingen gepresenteerd van onder meer EenVandaag. Die laatste laat in een reactie aan BNR weten dat het niet gaat om een exitpoll, en dat er “terughoudend” gedaan zal worden met het duiden van wat er in de stemhokjes gebeurt.