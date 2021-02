Ook dit jaar streep door Eurovision in Concert

Eurovision in Concert, dat op 10 april zou plaatsvinden in AFAS Live in Amsterdam, gaat opnieuw niet door. Het is voor het tweede jaar op rij dat de organisatie het evenement moet afblazen vanwege corona. Tegelijkertijd is meteen een datum voor volgend jaar geprikt: 9 april 2022.

Tijdens Eurovision in Concert kunnen fans al kennismaken met de artiesten die meedoen met het Eurovisiesongfestival. Jaarlijks reist hiervoor een groot deel van het deelnemersveld af naar Nederland. Vorig jaar ging het evenement ook niet door omdat toen het songfestival helemaal werd afgeblazen.

Kaartjes die in 2020 al gekocht zijn blijven geldig voor de editie van 2022. Eurovision in Concert is de grootste ‘preview party’ van het songfestival in Europa. In andere landen worden vergelijkbare evenementen georganiseerd, maar het jaarlijkse feest in Nederland is het grootst.