Politie feliciteerde Engel met rechtszaak avondklok

De politie-eenheden van Den Haag, Rotterdam en Amsterdam hebben Willem Engel dinsdagochtend een felicitatiebericht gestuurd, nadat Viruswaarheid dinsdagochtend door de rechtbank in Den Haag in het gelijk werd gesteld over de avondklok. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie Rotterdam.

De felicitatie zegt volgens de politie niks over hun standpunt betreffende de avondklok. “Het gaat om een neutrale felicitatie, waarbij we niet zeggen dat we het met hem eens zijn of blij voor hem zijn. We hebben een felicitatie overgebracht over het succes van zijn handelen, niet over wat hij bereikt heeft”, aldus een woordvoerder van politie Rotterdam.

“Vanuit de politie hebben wij goed contact met Engel en de sleutelfiguren van zijn organisatie, vanuit dat contact was het normaal om een felicitatie over te brengen”, vervolgt de woordvoerder. De politie-eenheden besloten gezamenlijk dat Engel zou worden gefeliciteerd. Vervolgens hebben zij apart in hun eenheden mensen aangewezen om deze felicitatie over te brengen.