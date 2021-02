Politie Rotterdam: monitoren en afwachten

De Rotterdamse politie zegt zich voor te bereiden op twee scenario’s dinsdagavond, afhankelijk van het verloop van de juridische strijd rond de avondklok. Het is afwachten en de boel in de gaten houden, aldus de politie.

“We prepareren voor een scenario waarin de avondklok toch in werking blijft en een waarin we moeten wachten totdat het hoger beroep is uitgediend. Dan mogen mensen gewoon naar buiten, maar handhaven we nog altijd op coronamaatregelen”, zo laat een woordvoerster van de Rotterdamse korps weten.

De zegsvrouw noemt het “voorstelbaar” dat mensen wellicht gaan demonstreren als de avondklok gehanteerd blijft, maar zegt nog geen concrete signalen te hebben ontvangen over mogelijke ongeregeldheden of geplande coronafeestjes. “We monitoren heel nauw, onder andere op sociale media, of we oproepen langs zien komen.”

Eind januari gingen jongeren de straat op in Rotterdam-Zuid omdat ze het niet eens waren met de invoering van de avondklok. Er braken rellen uit waarbij vernielingen werden aangericht en winkels werden geplunderd.