De politie heeft een lichaam gevonden tijdens de zoektocht naar de vermiste Ichelle van de Velde (29). Het lichaam werd gevonden in een kanaal in het buitengebied van de Zeeuwse gemeente Sluis, bij Oostburg. Het is nog niet bekend of het om de sinds 15 december vermiste vrouw gaat. Daar is meer onderzoek voor nodig. Sinds vorige week zit een 44-jarige vrouw vast, die wordt verdacht van moord.