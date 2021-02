Rutte bedankt kinderen: jullie zijn voorbeeld voor volwassenen

Demissionair premier Mark Rutte heeft dinsdagavond alle kinderen van Nederland bedankt omdat zij volhouden in deze moeilijke coronaperiode. Hij deed dit tijdens een speciale coronapersconferentie van het Jeugdjournaal.

“Ik realiseer mij dat corona jullie leven volledig op de kop heeft gezet, alles is anders dan normaal”, aldus Rutte. “Je kon heel lang niet naar school, veel leuke dingen gingen niet door. Je kan niet sporten, misschien moest je in quarantaine of is er iemand in je familie of die je kende ziek geworden of zelfs overleden.”

Het valt de premier op dat de meeste kinderen erg zoeken naar wat er nog wel kan, in plaats van te focussen op wat er niet kan. “Jullie zijn een voorbeeld voor de volwassenen in Nederland. Recht uit mijn hart zeg ik: dank jullie wel. Het is niet gemakkelijk, maar jullie houden vol.”

Kinderen mochten vragen voor Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid insturen. Zo vroeg een meisje of er binnen het kabinet wel eens ruzie was over de maatregelen die genomen moeten worden. “Het is af en toe heel lastig”, vertelde Rutte. “En er zijn wel eens heftige gesprekken. Soms bellen we elkaar heel laat nog even op om te praten. Maar altijd op een prettige manier. Er is niets dat een koekje of een beetje lasagne niet goed kan maken.”

Rutte zei zich heel goed voor te kunnen stellen dat veel kinderen het zwaar hebben omdat alles op scholen anders is dan normaal. “Er zijn geen schooluitjes, je werkt in kleine groepjes en kan soms niet elke dag naar school. Er is geen eindmusical met een volle zaal vol familie en vrienden – ik weet zelf nog hoe leuk dat was.”