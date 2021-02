Rutte noemt vonnis rechter over opheffen avondklok

Het vonnis van de rechtbank om een streep te zetten door de avondklok is “echt een tegenvaller”. Dat zei premier Mark Rutte tijdens een ingelaste persconferentie over het oordeel.

“Zonder meer een tegenvaller”, aldus Rutte over het vonnis. “Daar lopen we niet voor weg.” Het kabinet moet natuurlijk accepteren wat de rechter zegt, zegt de premier. “We hebben een scheiding der machten.” Toch is de juridische basis voor het instellen van de avondklok er volgens het kabinet wel degelijk. De Staat gaat daarom in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter.

Volgens Rutte is de avondklok echt nodig. Het kabinet maakt zich “buitengewoon grote zorgen” over de opmars van de Britse variant van het coronavirus. Rutte roept mensen dan ook op om, ondanks het vonnis van de rechtbank, toch ’s avonds thuis te blijven na 21.00 uur.

De avondklok is ingesteld op basis van een noodwet, waarin staat dat een kabinet in noodgevallen regels kan invoeren zonder overleg met de Tweede en de Eerste Kamer. Maar volgens de rechtbank was de avondklok geen maatregel waarmee niet kan worden gewacht “zoals bijvoorbeeld het geval is bij een dijkdoorbraak”. De overheid en het adviserende Outbreak Management Team (OMT) dachten namelijk al een tijdje na over de avondklok. Ook het feit dat er tijd was voor een spoeddebat in de Tweede Kamer “maakt duidelijk dat van een daadwerkelijke spoedsituatie in dit geval geen sprake was”.