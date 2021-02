Twee nieuwe arrestaties voor in brand steken GGD-teststraat Urk

Een 16-jarige jongen uit Emmeloord en een man van 20 jaar uit Urk zijn dinsdagmorgen opgepakt op verdenking van brandstichting in een GGD-teststraat in Urk. Eerder is daarvoor al een 21-jarige man uit Emmeloord aangehouden, die inmiddels weer op vrije voeten is. Het onderzoek naar de brandstichting gaat nog door, aldus de politie dinsdag.

De politie kwam op het spoor van de verdachten door tips na uitzendingen van Opsporing Verzocht en Bureau Flevoland en het eigen recherchewerk. De jongen van 16 jaar en de 20-jarige man zitten vast voor verhoor.

De teststraat ging in vlammen op tijdens rellen vanwege de komst van de avondklok op 23 januari. De gemeente, justitie, politie en de GGD spraken schande van de brandstichting. De politie toonde al snel beelden van de relschoppers op televisie.