Wrakingsverzoek in zaak avondklok afgewezen

De wrakingskamer heeft het verzoek tot wraking van het gerechtshof in Den Haag in de zaak rond het opheffen van de avondklok afgewezen. De zitting is daarom dinsdagavond kort na 19.00 uur hervat. De landsadvocaat had meerdere keren tot haast gemaand, omdat de overheid graag ziet dat de rechter oordeelt dat de avondklok vanaf 21.00 uur weer van kracht is.

Actiegroep Viruswaarheid had het hof gewraakt, aan het begin van een zitting over het dinsdag gewezen vonnis over het per direct opheffen van de avondklok.

Volgens Viruswaarheid was het hof vooringenomen. De voorzitter van het hof heeft dat betwist. De wrakingskamer vindt niet dat er van enige vooringenomenheid is gebleken.

De Staat heeft hoger beroep aangetekend tegen het avondklokvonnis van dinsdagochtend. Omdat daarin is bepaald dat de avondklok direct moet worden opgeheven, heeft de Staat het hof als voorschot gevraagd het vonnis in de ijskast te zetten totdat het hoger beroep inhoudelijk is behandeld. Dat zal waarschijnlijk vrijdag gebeuren.

RIVM-directeur Jaap van Dissel licht tijdens het betoog van de advocaten van de Staat enkele grafieken toe, om de stelling kracht bij te zetten dat de avondklok nog steeds een noodzakelijke maatregel is bij de bestrijding van het virus.