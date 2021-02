Zitting over avondklok ten einde, hof beraadt zich

Het gerechtshof in Den Haag heeft de zitting over het opheffen van de avondklok dinsdagavond kort na 20.00 uur beëindigd en zich teruggetrokken voor beraad. Het hof doet zo snel mogelijk uitspraak.

De zitting is dinsdag belegd op verzoek van de Staat, die hoger beroep heeft aangetekend tegen het vonnis van de rechter waarin staat dat de avondklok – tussen 21.00 uur en 4.30 uur – per direct moet worden opgeheven. De Staat wil dat het hof het opheffen opschort, in elk geval totdat de zaak in hoger beroep is behandeld en er een uitspraak van het hof ligt.

De zaak over de avondklok is aangespannen door actiegroep Viruswaarheid.