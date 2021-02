Bijleveld: nieuwe, positieve toon van Amerika in NAVO

De nieuwe Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin slaat tot opluchting van de bondgenoten een hele andere, positieve toon aan over de NAVO dan Amerika aansloeg onder de vorige regering van Donald Trump. “Een constructieve, rustige toon”, zei minister Ank Bijleveld na afloop van het eerste NAVO-overleg op dit niveau sinds het aantreden van de regering van Joe Biden op 20 januari.

Austin benadrukte volgens Bijleveld het belang van eenheid in het bondgenootschap en de inzet van de VS. “Het is ook heel positief dat president Biden garanties heeft gegeven over het artikel 5 van het NAVO-verdrag”, zei ze. In dit sleutelartikel wordt elke lidstaat verplicht om een aanval op één lidstaat te beschouwen als een aanval op alle lidstaten. Daar tegenover staat dat Washington blijft vasthouden aan de NAVO-norm voor alle lidstaten om 2 procent van hun bruto binnenlands product aan defensie uit te geven.

Volgens de bewindsvrouw zei minister Austin namens zijn president te spreken. “Dat was in de vorige situatie wel eens anders en veel lastiger. Dan zagen we tweets die niet altijd overeenkwamen met wat we hadden gehoord.” Trump haalde tijdens zijn presidentschap ook meermaals uit naar zijn NAVO-bondgenoten.

Bijleveld zei nog niet persoonlijk met Austin te hebben gesproken. “Hij is nog met zijn belrondjes bezig”, zei ze. Tijdens de eerste videoconferentie kwam hij als een “rustige, evenwichtige man” over. “Hij is oud-militair en heeft veel kennis van zaken.”

De defensieministers spreken donderdag opnieuw met elkaar. Dan staat onder meer de terugtrekking uit Afghanistan op de agenda. Trump heeft zonder overleg met de andere NAVO-landen met de Taliban afgesproken dat de Amerikaanse troepen per 1 mei weg zijn. NAVO-baas Jens Stoltenberg zei op een persconferentie dat “we weggaan als de tijd rijp is.” “We zijn er samen ingegaan, we beslissen samen wanneer we eruit gaan.” Volgens Bijleveld is 1 mei “niet reëel”.