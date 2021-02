Coronasteun voor dierentuinen volgende week beschikbaar

Dierentuinen die door de coronacrisis in moeilijkheden zitten, kunnen vanaf volgende week een beroep doen op overheidssteun. Het kabinet had daar eerder al 39 miljoen euro voor opzijgelegd en heeft nu ook toestemming van de Europese Commissie om de parken te hulp te schieten.

Tijdens de eerste coronagolf in het voorjaar van 2020 waren de dierentuinen twee maanden lang gesloten. In november moesten ze opnieuw twee weken dicht en sinds medio december is dat opnieuw het geval. In de tussengelegen periodes mochten zij slechts een beperkt aantal bezoekers ontvangen.

“Dierentuinen hebben het zwaar”, zegt verantwoordelijk minister Carola Schouten. “Ze zijn gesloten, maar tegelijkertijd loopt de zorg voor de dieren door. Het kan niet zo zijn dat het welzijn van de dieren in gevaar komt, bijvoorbeeld doordat er geen budget is voor voedsel.”

De subsidieregeling is bedoeld voor kosten die dierentuinen maken voor bijvoorbeeld de verzorging van dieren en voor noodzakelijk onderhoud aan verblijven. Op basis van het omzetverlies wordt vastgesteld welk deel van die kosten dierentuinen vergoed krijgen.

Dierentuinen die een beroep doen op de regeling moeten een reorganisatieplan indienen. Dat moet ertoe leiden dat zij in de toekomst beter in staat zijn om schommelingen in het aantal bezoekers op te vangen. Ook moeten zij ingaan op zaken als dierenwelzijn, educatie en conservatie.

Het kabinet bekijkt nog of de nu vrijgemaakte 39 miljoen euro voldoende is. In december is al een aanvullend bedrag van 17 miljoen euro gereserveerd om eventuele nieuwe problemen te ondervangen.