Iets minder coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal iets gedaald. Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) behandelen ziekenhuizen momenteel 1919 coronapatiënten, zeven minder dan op dinsdag.

Het aantal patiënten op de verpleegafdelingen nam met één af tot 1399. Op de intensive cares daalde het aantal coronapatiënten met zes tot 520. Dat aantal schommelt al zo’n twee weken tussen de 500 en 550.

Vanwege de drukte zijn het afgelopen etmaal zeventien patiënten overbracht naar ziekenhuizen in andere regio’s, onder wie vijf ic-patiënten.

Het LCPS zegt nog steeds een overwegend dalende trend te zien in de Covid-ziekenhuisbezetting. “We verwachten dat dit deze week aanhoudt. Wel zien we een lichte stijging in het gemiddeld aantal opnames ten opzichte van vorige week. Daarom volgen we de ontwikkelingen ten aanzien van de Britse variant op de voet, omdat de opkomst hiervan in de komende weken kan leiden tot een toename in het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames”, aldus het centrum in een toelichting.