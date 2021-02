Keith Bakker: ik heb niets te verbergen

Keith Bakker (60), die zich woensdag voor de rechtbank moet verantwoorden voor seksueel misbruik, zegt onschuldig te zijn. “Ik heb niets te verbergen”, zei Bakker bij aanvang van zijn rechtszaak in Amsterdam.

Het OM verdenkt de ‘verslavingsgoeroe’ ervan dat hij een seksuele relatie met een minderjarige vrouw heeft gehad. Volgens justitie heeft hij een toen 16-jarige vrouw van het voorjaar van 2016 tot augustus 2018 misbruikt in Hilversum, Amsterdam en Saint-Tropez.

“Het gaat om een valse aangifte, een puur valse aangifte. Ik ben onschuldig. Het draait om aantoonbare leugens”, zegt Bakker. “Er was geen enkel seksueel contact toen ze nog geen achttien was.” Volgens Bakker kreeg hij na haar achttiende verjaardag een relatie met het meisje dat hij hielp met haar eetstoornis. De relatie begon volgens Bakker na een trio waarbij ook haar moeder betrokken was.

“Ik zeg niet dat ik het goed heb gedaan, maar dit is willens en wetens liegen over wat er gebeurd is”, zei Bakker, die sinds oktober 2019 vastzit en recent in het Pieter Baan Centrum is onderzocht. “Ik heb keuzes gemaakt en nu zit ik hier.”

Het OM verwijt Bakker ook dat hij nog als hulpverlener heeft gewerkt, terwijl hij sinds 2012 een beroepsverbod heeft. Volgens Bakker hielp hij het meisje niet als hulpverlener, maar als vriend van de familie. Hij liet de vader het meisje daar ook een contract voor ondertekenen, waar hij tijdens de zitting uit citeerde.

Bakker, bekend van televisieprogramma’s, kwam eerder stevig in aanraking met justitie vanwege seksuele misdrijven. In 2012 veroordeelde de rechter hem tot vijf jaar cel wegens misbruik van een aantal meisjes en vrouwen.