Literatuurmuseum eert 50-jarige Grunberg met speciaal kunstwerk

Het Literatuurmuseum in Den Haag gaat de 50e verjaardag van auteur Arnon Grunberg (22 februari) markeren met een speciaal nieuw kunstwerk in de eigen collectie. Kunstenares Elisa Pesapane maakt met medewerking van de schrijver een drieluik op paneel over het leven en werk van Grunberg tot nu toe.

Arnon Grunberg bedacht de titel voor het werk; Liefde na Auschwitz. Niet alleen zijn eigen portret zal te zien zijn, maar ook dat van andere mensen die voor hem van belang zijn geweest, echte mensen maar bijvoorbeeld ook romanpersonages.

Het kunstwerk, dat kan worden opengeslagen zodat het ook een beetje aan een boek doet denken, wordt in oktober toegevoegd aan de schrijversportrettengalerij van het museum.