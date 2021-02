Nepaccount van Rutte op Clubhouse heeft 8600 volgers

Een account met de naam Mark Rutte op het nieuwe sociale medium Clubhouse is niet in het beheer van de VVD of de Rijksvoorlichtingsdienst, die verantwoordelijk is voor de communicatie van de minister-president. Het nepaccount, met momenteel 8600 volgers, heeft een link naar een pagina van de website van het RIVM met actuele informatie over het coronavirus.

Clubhouse is een app waarmee mensen kunnen meeluisteren en meepraten in groepsgesprekken. De app is sinds kort erg populair. Mensen kunnen alleen op uitnodiging van gebruikers een account aanmaken.

Zowel de VVD als de Rijksvoorlichtingsdienst heeft het account gerapporteerd. De VVD beheert alleen accounts van Rutte op Instagram, Facebook, Twitter en LinkedIn.