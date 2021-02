NPO lanceert verkiezingsplatform voor jongeren

De NPO lanceert in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen een platform dat jongeren moet aanzetten tot stemmen. Op het platform wordt alle informatie uit tv- en radioprogramma’s, podcasts en artikelen rond de verkiezingen van 17 maart gebundeld.

Het platform is een samenwerking tussen NPO 3, 3FM en FunX. Met de website en de hashtag #zetjestemnietopmute willen de zenders jongeren van 18 tot 24 jaar informeren over de verkiezingen. Volgens de zenders blijven nu te veel jongeren thuis op de verkiezingsdag. Daar moet verandering in komen, omdat jongeren met een stem kunnen meebeslissen over hun eigen toekomst, aldus de makers.

Onder andere de serie House of Politics, het programma ‘Kies wat’ van Tim Hofman, de Verkiezingenpodcast en ‘Frank & Eva: Welkom bij de club’ zijn op het platform te horen en te zien. Dat laatste radioprogramma wordt eenmalig omgedoopt tot Frank & Eva: Welkom Bij Het Stemloket.