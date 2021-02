Ollongren: huren in sociale sector stijgen dit jaar niet

De huren van woningen in sociale huursector gaan dit jaar niet omhoog. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft dat besloten naar aanleiding van een wens van de Tweede Kamer, schrijft ze in een brief aan beide Kamers.

De Tweede Kamer steunde onlangs een motie van de SP om de sociale huren dit jaar te bevriezen. De kosten hiervoor schat de minister in op 200 miljoen euro.

De Eerste Kamer had vorig jaar al aangedrongen op een bevriezing van de huur in 2020. Ollongren weigerde dat toen.