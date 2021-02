Risiconiveau in twee regio’s omlaag voor het eerst sinds december

Doordat het aantal nieuwe coronagevallen daalt, is het risiconiveau in twee regio’s aangepast. IJsselland gaat van het vierde en hoogste niveau, ‘zeer ernstig’, naar het op een na laagste niveau, zorgelijk. In Gelderland-Midden geldt voortaan het derde niveau, ‘ernstig’. Het is de eerste aanpassing op de risicokaart op het Coronadashboard sinds 19 december.

Voor de coronamaatregelen in IJsselland en Gelderland-Midden heeft de verandering nog geen gevolgen, want de landelijke lockdown duurt zeker tot begin maart. Maar op den duur kan het betekenen dat mensen meer dingen mogen wanneer het risiconiveau omlaag gaat.

In de rest van het land blijft het hoogste risiconiveau ‘zeer ernstig’ van kracht. Dat geldt in sommige gebieden al sinds 13 oktober. Geen enkele regio staat op het laagste niveau, ‘waakzaam’. Nederland telt in totaal 25 veiligheidsregio’s.