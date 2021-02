Tentoonstelling World Press Photo opent op 17 april

De tentoonstelling van World Press Photo in de Nieuwe Kerk in Amsterdam gaat open op zaterdag 17 april. Dat is twee dagen na de bekendmaking van de winnaars van de jaarlijkse persfotowedstrijd. Belangstellenden kunnen de foto’s tot en met zondag 25 juli in de kerk bekijken, maar alleen met een gereserveerd ticket.

Na de expo in Amsterdam gaan de foto’s op wereldtournee, met rond de honderd tentoonstellingen in 45 landen.

Voor deze editie van World Press Photo hebben 4315 fotografen uit 130 landen 74.470 afbeeldingen ingezonden, meer dan in voorgaande jaren. De genomineerden worden 10 maart bekendgemaakt, de winnaars tijdens een online-evenement op 15 april.