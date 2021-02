Tweede Kamer donderdag in debat over avondklokvonnis en spoedwet

Het verkiezingsreces is nog geen week oud maar de Tweede Kamer komt donderdag toch weer bij elkaar. De Kamer buigt zich dan over het avondklokvonnis van de rechtbank in Den Haag en de spoedwet waarmee de maatregel nu moet worden geregeld. Die wetswijziging ging na een spoedadvies van de Raad van State woensdagmiddag naar het parlement.

Daarna zal de spoedwet vermoedelijk vrijdag nog in de Eerste Kamer worden behandeld. Op vrijdag dient ook het hoger beroep van de staat. In een kort geding, aangespannen door actiegroep Viruswaarheid, oordeelde de rechter dat de avondklok niet goed is onderbouwd. Die moest dus meteen van tafel. Met een spoedappel kon het kabinet voorkomen dat de maatregel direct de prullenbak in gaat, en met de wetswijziging hoopt justitieminister Ferd Grapperhaus ervoor te zorgen dat de wet straks hoe dan ook juridisch geregeld is.

De huidige lockdown duurt tot en met 2 maart. Volgende week dinsdag beslist het kabinet of de avondklok tot die datum van kracht blijft of eerder wordt opgeheven. De avondklok werd op 23 januari ingevoerd.