Weer een website voor hulp bij stemadvies online: Kieskompas

Na de StemWijzer gaat woensdag in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in maart ook de tweede grote stemhulp online, Kieskompas. Beide sites hielpen bij eerdere verkiezingen miljoenen twijfelende kiezers met het maken van hun stemkeuze.

In het Kieskompas krijgen mensen dertig stellingen voorgelegd en zien ze naar aanleiding van de antwoorden “het politieke landschap 2021, het assenstelsel met de positie van de politieke partijen”. Voor mensen die “politiek best ingewikkeld vinden”, is een variant gemaakt waarbij men hulp krijgt van een zogenoemde avatar: Steffie. Die leest de stellingen voor en geeft uitleg bij ingewikkelde woorden.

Kieskompas werd in 2006 opgericht door politicoloog André Krouwel, universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. De stemhulp werkt samen met dagblad Trouw. Kieskompas is ook internationaal actief. Kieskompas heeft voor drie onderwerpen een verdiepende stemhulp gemaakt: over de zorg, de woningmarkt en het onderwijs. Het WoonKieskompas is ook vanaf woensdag beschikbaar. De kieskompassen over zorg en onderwijs volgen op 24 februari.

Die andere stemhulp, StemWijzer, ging een week geleden online en is woensdag, volgens een “veilige schatting” een miljoen keer geraadpleegd, aldus de woordvoerster van maker ProDemos. Bij de StemWijzer kunnen mensen bij dertig stellingen aangeven of ze het ermee eens of oneens zijn. Deze kieshulp vergelijkt de keuzes met de partijprogramma’s van 30 van de 37 partijen die aan de komende verkiezingen meedoen. Aan het eind zien mensen hoe hun eigen antwoorden overeenkomen met elke partij. Mensen kunnen ook aangeven welke onderwerpen ze belangrijk vinden, zodat de StemWijzer de antwoorden op die stellingen kan laten meewegen.

Traditioneel worden elke keer dat er verkiezingen worden gehouden ook meer specifiekere stemadhulpsites gelanceerd. Onlangs ging bijvoorbeeld een ‘lhbti-kieswijzer’ online, gemaakt door belangenorganisatie COC. Die heet Rainbowvote.nu. Daarop staat hoe partijen denken over onderwerpen die belangrijk zijn voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transpersonen en mensen die interseksueel zijn. Ook online staat inmiddels www.politiekesekswijzer.nl online, waarmee de samenstellers het onderwerp seks en seksualiteit, zowel nationaal als internationaal, bij jongeren en de politiek nog beter onder de aandacht willen brengen. En ook de Nationale Jeugdraad (NJR) heeft een stemhulp gemaakt: de jongerenkieswijzer. Daarin worden mensen ‘geholpen’ met vijftien stellingen voornamelijk over thema’s die jongeren zullen aanspreken.