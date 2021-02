Kappers twijfelen aan toegevoegde waarde coronatestbewijs

De kappersbranche weet niet of een coronatestbewijs veel voor de sector zal uithalen. Dat laat een woordvoerster van kappersbranchevereniging ANKO weten. “Als het moet, dan doen we het, maar wij willen vasthouden aan de bestaande hygiëneprotocollen.”

“We zijn ervan overtuigd dat we ook veilig kunnen werken zonder die coronabewijzen. Het lijkt mij een heel gedoe en de vraag is wat je ermee oplost. Het hygiëneprotocol blijft met of zonder testbewijs overeind”, aldus de woordvoerster.

Niet-medische contactberoepen zoals kappers, schoonheidsspecialisten en masseurs zijn sinds de tweede lockdown gesloten. Toen ze nog wel open waren gold een protocol. Kapsalons moesten er bijvoorbeeld voor zorgen dat er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Medewerkers moesten minimaal eenmaal per uur en in ieder geval voor en na de behandeling van de klant de handen kunnen wassen. Ook kon er alleen geknipt worden op afspraak.

Volgens de vereniging is daarnaast uit nieuw Duits onderzoek van de Technische Universität Berlin in aanloop naar de heropening van winkels in Duitsland gebleken dat de kappers geen besmettingshaarden zijn en geen besmettingsgevaar vormen. Onlangs pleitte de branche al voor heropening van kapsalons, onder meer vanwege de steeds nijpender wordende financiële situatie van de kappers.

VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen bevestigde donderdag aan de Telegraaf dat het ministerie van Volksgezondheid de mogelijkheid van coronatestbewijzen onderzoekt om zo versneld versoepelingen door te voeren. Mensen die een negatieve testuitslag krijgen, kunnen ermee meer vrijheden krijgen zodat ze bijvoorbeeld weer naar kantoor, de horeca of het theater kunnen gaan. Volgens de ondernemersorganisaties hebben diverse sectoren de plannen voor de heropening al klaarliggen.