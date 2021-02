‘Kwart minder strandafval bij Noordzee dan 10 jaar geleden’

De Noordzee wordt schoner. Ten opzichte van tien jaar geleden ligt er een kwart minder afval op het strand, meldt Stichting de Noordzee op basis van langdurig strandafvalonderzoek.

Een analyse van twintig jaar strandafvalonderzoek op niet-toeristische stranden toont “een significant dalende trend”, aldus de stichting. “Dat is goed nieuws en geeft hoop”, zegt programmaleider Ewout van Galen. “Laten we alles op alles zetten om deze trend voort te zetten en een einde te maken aan afval in de Noordzee.” Bij de studie waren ook onderzoekers van Wageningen University & Research betrokken.

Tussen 2001 en 2010 werden gemiddeld 388 stuks afval per honderd meter aangetroffen, in de periode tussen 2011 en 2020 daalde dat naar 282 stuks. Vooral ballonnen en visserijgerelateerd afval werd “significant” minder aangetroffen.

Volgens Stichting de Noordzee is de aandacht voor het afvalprobleem in zee enorm gegroeid “en zien we dat beleid om plasticvervuiling aan te pakken werkt”. De organisatie zegt dan ook blij te zijn met het recente besluit om ook statiegeld op kleine plastic flessen in te voeren per 1 juli en op blik in 2022.