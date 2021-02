‘Maak chippen van katten landelijk verplicht’

Huisdierenbrancheorganisatie Dibevo vindt het hoog tijd dat het landelijk verplicht wordt om ook katten te laten chippen, zeker nu er tijdens de coronacrisis extra veel poezen en katers zijn aangeschaft. Dibevo hamerde er voor die tijd al op en wordt nu ongeduldig.

Het nut van een chipplicht blijkt volgens de organisatie “klip en klaar” uit de cijfers van Amivedi, de stichting die op drift geraakte dieren weer thuis probeert te brengen. “Volgens de jaarcijfers van Amivedi raakten er vorig jaar meer dan 40.000 katten vermist waarvan 28 procent niet is teruggevonden. Van de bijna 22.000 door hulpinstanties gevonden katten kon maar liefst 69 procent niet herenigd worden met hun baasje.”

Dat is bij honden, die wel gechipt moeten worden, wel anders. Daarvan wordt slechts 6 procent van de als vermist opgegeven dieren niet teruggevonden en wordt 16 procent van de (door hulpinstanties) gevonden dieren niet herenigd met hun baasje.”

Intussen liepen er volgens de organisatie in 2020 bijna 1 miljoen ongechipte katten in Nederland rond. “En ondertussen mogen instanties die zwerfkatten opvangen, blijven dweilen met de kraan open”, zegt Dibevo. Alleen al bij de dierenasielen van de Dierenbescherming kwamen volgens de club in 2020 meer dan 10.000 katten terecht, van wie 83 procent geen chip had.

De Tweede Kamer steunde twee jaar geleden al een plan van D66 om gemeenten de mogelijkheid te geven om het chippen van katten te verplichten, maar dat vindt Dibevo niet zo handig: “Dat leidt tot een onduidelijke lappendeken aan regels.”