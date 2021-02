Militairen en agenten mogen Clubhouse gebruiken

Het is niet verboden voor militairen en politieagenten om de app Clubhouse te gebruiken. Wel moeten ze voorzichtig zijn met wat ze er delen met anderen, laten het ministerie van Defensie en de korpsleiding desgevraagd weten. De app is een virtueel clubhuis, waar mensen met elkaar over van alles en nog wat kunnen praten.

Volgens het ministerie van Defensie gelden voor Clubhouse dezelfde regels als voor andere apps. Militairen mogen de app gebruiken, zoals ze ook op sociale media als Facebook, Twitter, Snapchat en TikTok mogen. Ze mogen echter geen vertrouwelijke informatie delen via het netwerk. De politie zegt bij alle opkomende apps, dus ook bij Clubhouse, te kijken wat de kansen en de risico’s zijn. “Tot die tijd geldt het algemene beleid hoe je je als agent op sociale media beweegt. Let op wat je met wie deelt, en als het niet nodig is om iets te delen, doe het dan niet. Zulke platforms zijn belangrijk om contact te maken met burgers, maar elk gebruik brengt ook beveiligingsrisico’s met zich mee.”

Het Stanford Internet Observatory, een onderzoekscentrum van de Amerikaanse universiteit van Stanford, ontdekte onlangs dat communicatie via de app deels via servers in China loopt. De audio zou kunnen worden onderschept en de gesprekken zouden kunnen worden uitgeschreven. De makers van Clubhouse zeggen te werken aan manieren om dataverkeer via China tegen te gaan. In China zelf wordt Clubhouse geblokkeerd door de autoriteiten.