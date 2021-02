Nederlanders brengen sinds coronacrisis meer tijd door op sociale media

Sinds de coronacrisis brengen Nederlanders meer tijd door op sociale media. Sociale mediaplatformen worden vaker tegelijk gebruikt en we loggen dagelijks vaker in. TikTok spant de kroon en is met name onder jongeren het populairst, aldus het Nationale Social Media onderzoek 2021 van Newcom. Dit betekent ook dat fotograferen populairder is geworden, want we delen maar wat graag met de wereld hoe we deze lockdown periode doorbrengen.

Meer gebruikers

De lockdowns hebben niet alleen voor een enorme toename in ons online winkelgedrag gezorgd, maar pakken ook goed uit voor sociale media platforms. Vrijwel alle bekende platforms hebben meer gebruikers of hun aantal is in ieder geval gelijk gebleven. TikTok heeft inmiddels 1,7 miljoen Nederlandse leden, een miljoen meer dan vorig jaar. Pinterest is gegroeid van 3,5 naar 3,9 miljoen gebruikers, een toename van 337.00. LinkedIn telt inmiddels 5 miljoen gebruikers, een toename van 266.000 en Instagram is van 5,6 naar 5,9 miljoen gebruikers gegaan. Facebook blijft met 10,4 miljoen leden stabiel en Twitter heeft nu 2,9 miljoen gebruikers, 126.000 meer dan vorig jaar januari.

Door al dat thuiswerken zijn we blijkbaar vaker geneigd om ons te laten afleiden door sociale media. Er is namelijk niet alleen sprake van een groei in het aantal gebruikers, maar we vertoeven ook vaker op sociale media platforms. Zo loggen dagelijks 7,3 miljoen Nederlanders op Facebook in, bijna 200.000 meer dan vorig jaar. Ook op de ander sociale media brengen Nederlanders meer tijd door, met TikTok als uitschieter. In totaal 13,7 miljoen van de bijna 14,7 miljoen Nederlanders ouder dan 15 jaar zijn actief op sociale media. Dat zijn 200.000 mensen meer dan vorig jaar. Dit komt volgens Newcom door de bevolkingsgroei.

Goed fotomateriaal

Voor al die Nederlanders die zelf regelmatig posten, is het helpend om goed fotomateriaal te hebben. Dit geldt met name voor ondernemers, die op Instagram of LinkedIn zitten. Een beeld zegt meer dan duizend woorden en dit geldt dus ook voor sociale media. Een fotografie cursus is geen overbodige luxe, waarbij je leert over licht, compositie en kleur. De drie belangrijkste onderdelen van fotografie. Door mooie en pakkende foto’s te maken kan je je als ondernemer onderscheiden.

En voor alle thuiswerkers onder ons is dit een ideale tijd om je camera, of telefoon, wat beter te leren kennen. Daarbij is deze coronaperiode een fase die we niet snel zullen vergeten, ook al zullen veel mensen dat wel willen. Pak dus je camera en leg je gezinsleven vast ten tijde van corona. We zijn geneigd om alleen de positieve en leuke momenten te fotograferen, maar het is juist goed om het hele verhaal te vertellen. Dit geldt trouwens ook voor ondernemers. En blijf vooral oefenen en neem de tijd om te onderzoek wat er allemaal mogelijk is met je camera.