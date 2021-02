Oproep aan studenten in zorg: kom helpen bij coronacrisis

Studenten die nu een opleiding volgen in zorg of welzijn worden opgeroepen om te komen helpen in de zorg. Volgens de initiatiefnemers van Extra handen voor de zorg kunnen ze per direct betaalde werkervaring opdoen en de sector vooruithelpen in de coronacrisis.

Het landelijk initiatief Extra handen voor de zorg werd al eerder opgezet om mensen die zich tijdens de coronacrisis willen inzetten te verbinden aan zorgorganisaties, die hard hulp kunnen gebruiken. Hoewel er inmiddels een groot bestand van mensen is, hebben ze niet allemaal zorgervaring. Daarom blijft de vraag naar meer zorgprofessionals groot, zodat Extra handen voor de zorg nu met een landelijke campagne actief op zoek is naar medische studenten.

Studenten die een mbo, hbo of universitaire opleiding volgen in zorg of welzijn, worden opgeroepen om hun opgedane kennis in te zetten. Na aanmelding op de website van de organisatie worden zij afhankelijk van het aantal aanvragen van zorgorganisaties in de regio, gekoppeld op basis van kennis en beschikbaarheid.

Sinds de start van het initiatief Extra handen voor de zorg, vorig jaar, hebben zich ruim 13.000 mensen aangemeld.