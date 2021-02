PVV haalt hard uit naar kabinet over ‘broddelwerk’ avondklok

PVV-leider Geert Wilders heeft hard uitgehaald naar het kabinet over het “broddelwerk” bij de invoering van de avondklok, de maatregel waar de grootste oppositiepartij fel op tegen is. De Tweede Kamer is donderdag van reces teruggekomen omdat de rechter eerder deze week een streep haalde door de avondklok omdat de juridische onderbouwing onvoldoende zou zijn.

Het oordeel van de rechter is een “totale afgang” voor het kabinet, meent Wilders. “We zijn de avondklok in gerommeld.”

Om te voorkomen dat de avondklok zou verdwijnen na de rechterlijke uitspraak vroeg het kabinet hangende een hoger beroep schorsing van het vonnis. Dat werd toegestaan. “Dit stinkt van alle kanten”, zei Wilders die kritiek leverde op de rechtsgang. Rechters “bogen” volgens hem voor de premier.

Kees van der Staaij (SGP), die ook tegen de avondklok stemde en al eerder vraagtekens zette bij de juridische grondslag van de omstreden maatregel, blijft twijfels houden bij de proportionaliteit van de avondklok. “Zijn er niet minder vergaande mogelijkheden onbenut gebleven?”

Hij kan zich wel vinden in de nieuwe route die minister Ferd Grapperhaus (Justitie) nu kiest voor de avondklok. Van der Staaij noemde dat de “koninklijke weg”.

Forum voor Democratie blijft tegen de avondklok, welke wettelijke basis daarvoor ook wordt gekozen, zegt Kamerlid Wybren van Haga. Hij spreekt van een “zinloze en buitenproportionele” maatregel.

Het kabinet stuurde woensdag een nieuwe wet voor de avondklok naar de Tweede Kamer. Daarover wordt donderdag nog gestemd. Vrijdag debatteert de Eerste Kamer dan over het voorstel.