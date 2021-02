Sportscholen: geen noodzaak voor coronatestbewijs

Sportscholen vinden een coronatestbewijs waarover wordt nagedacht in Den Haag niet nodig. Dat zegt NL Actief, de branchevereniging van sportscholen in Nederland. “Het zou niet goed zijn wanneer je zonder zo’n bewijs geen toegang krijgt tot een fitness- of healthclub”, laat verenigingsdirecteur Ronald Wouters weten.

Volgens NL Actief is daarnaast uit recent onderzoek van onder meer EuropeActive, de Europese fitnessbranchevereniging, gebleken dat de besmettingscijfers in de sportscholen “bijzonder laag” zijn en heeft de sector een “zeer goed sluitend veilig fitnessprotocol”.

Sinds de tweede lockdown zijn sportscholen en andere binnensportlocaties gesloten. Sportkantines waren al sinds eind september dicht om het aantal contactmomenten zoveel mogelijk te beperken. Voor die tijd gold in sportscholen de anderhalve meter en mochten er maximaal 30 mensen bij elkaar zijn.

VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen bevestigde aan De Telegraaf dat het ministerie van Volksgezondheid bezig is met de ontwikkeling van een coronatestbewijs om zo versneld versoepelingen door te voeren. Het idee is dat mensen met een negatieve testuitslag meer vrijheden kunnen krijgen, zodat ze bijvoorbeeld weer naar kantoor, de horeca of het theater kunnen gaan.