Wel Bevrijdingsvuur, geen defilé in Wageningen op Bevrijdingsdag

Het Bevrijdingsvuur wordt in Wageningen op 5 mei precies om middernacht aangestoken en vervolgens vervoerd naar de twaalf bevrijdingsfestivals in het land. Maar het traditionele Bevrijdingsdefilé door de Gelderse plaats kan dit jaar opnieuw niet doorgaan vanwege de maatregelen tegen het coronavirus. Of het defilé van hoogbejaarde en jongere veteranen in de toekomst nog wel gaat plaatshebben zal in de loop van dit jaar moeten blijken, aldus Thera Westerhoud, directeur van Wageningen45.

Donderdag maakte het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945, kortweg Wageningen45, de plannen bekend voor de viering van Bevrijdingsdag in mei en in de komende jaren. Duidelijk is volgens Westerhoud dat de veteranen die de Tweede Wereldoorlog nog hebben meegemaakt niet naar Wageningen kunnen komen, omdat zij een zeer kwetsbare groep vormen en er bovendien in mei ook nog wel reisbeperkingen zullen zijn. Of er vanaf 2022 wel weer een defilé gehouden kan worden hangt onder andere af van de plannen die Defensie heeft met de viering van de nationale Veteranendag op 22 juni. Ook de wensen van veteranen van na de oorlog spelen een rol.