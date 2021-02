Aantal coronavaccinaties nadert het miljoen

Het aantal vaccinaties gaat richting de 1 miljoen. In Nederland zijn volgens berekeningen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nu 915.713 prikken met coronavaccins toegediend. Dit aantal is een benadering, want voor langdurige zorginstellingen en huisartsen is het gebaseerd op het aantal doses vaccin dat het RIVM heeft afgeleverd.

De “rekenkundige aanname” die het RIVM doet, is dat geleverde vaccins binnen vier dagen worden toegediend. Per dag gaat het instituut uit van 25 procent van de totale partij.

Op deze manier komt het aantal prikken in langdurige zorginstellingen nu uit op 189.142 en in huisartsenpraktijken op 6939. Veruit de meeste vaccinaties zijn door de GGD’en toegediend: daar stond de teller vrijdag op 625.081. Dit is wel een hard cijfer, net als de 94.551 prikken die ziekenhuizen hebben gezet. Zo’n 40.000 medewerkers van intensive cares, de spoedeisende hulp, ambulancediensten en corona-afdelingen hebben al twee prikken gekregen. Daarnaast vaccineren ziekenhuizen huisartsen.

Bij de vaccinatiecijfers maakt het coronadashboard geen onderscheid tussen eerste inenting en herhaalprik. Het is dus niet bekend hoeveel mensen in Nederland zijn gevaccineerd.

Dat het aantal prikken in huisartsenpraktijken en zorginstellingen moet worden ingeschat, heeft ermee te maken dat zij nog niet gekoppeld zijn aan het registratiesysteem van het RIVM. “Handmatig bijwerken is vanwege het grote aantal instellingen en huisartsenpraktijken niet haalbaar. Daardoor is onbekend hoeveel prikken er precies zijn gezet in instellingen en huisartsenpraktijken”, meldt de overheid op het eigen coronadashboard. Daar wordt ook dagelijks het berekende aantal vaccinaties ge├╝pdatet.