CDA-leider Hoekstra onder vuur om schaatsrondjes in Thialf

Kamerleden zijn kritisch op CDA-leider en demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra, die donderdag tijdens een werkbezoek een paar rondjes heeft geschaatst op de overdekte schaatsbaan Thialf in Heerenveen. Binnen sporten is volgens de coronamaatregelen niet toegestaan.

“De regels gelden natuurlijk niet voor hem. Want hij is Minister”, twittert PVV-leider Geert Wilders. “En het gewone volk moet niet zeuren maar thuis blijven!” Ook FVD-voorman Thierry Baudet is ontstemd. “Wopke gaat lekker schaatsen”, schampert hij.

Hoekstra plaatste zelf een foto van zijn bezoek aan Thialf op Twitter. Hij wilde ermee onderstrepen hoe belangrijk het is om juist in deze tijd te blijven bewegen. Vorige week filmde hij zichzelf ook al op het natuurijs. Individueel buiten sporten is wel toegestaan.

De directeur van Thialf zegt tegen de Leeuwarder Courant dat het bedrijfsbezoek van Hoekstra wel binnen de regels past. Bovendien zouden de coronamaatregelen, zoals de anderhalve meter afstand, in acht zijn genomen

SP-Kamerlid Renske Leijten is desondanks kritisch. “Blijven sporten is prima boodschap en past Hoekstra goed”, twittert zij. “Maar dit is een uitzondering die je niet zou moeten uitbaten.”

Volgens de Leeuwarder Courant deed Hoekstra Heerenveen aan vanwege twee campagnebezoeken, die later op de dag waren in Drachten en Groningen. Hij stapte rond het middaguur in sportkleding uit de dienstauto en vertrok anderhalf uur later in kostuum, aldus de krant. Sven Kramer had een rustdag. De mannen spraken na hun gezamenlijke rondjes af dat ze elkaar nog eens opzoeken om over de toekomst van de top- en breedtesport te praten. “Gaan we doen’’, zei Kramer in de krant.