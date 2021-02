Fintech: hoe start-ups de financiële sector in Nederland veranderen

Nederland groeit snel als actieve hub voor start-ups in Europa. Met FinTech-bedrijven zoals Adyen en Bunq mag het zich de vierde meest actieve hub noemen. We nemen daarom een kijkje in wat een start-up precies is, hoe Nederland een start-up-ecosysteem aan het ontwikkelen is en welke start-ups ondertussen aan het uitgroeien zijn.

De aantrekkingskracht van Nederland voor start-ups

De Nederlandse hoofdstad is een ware magneet voor start-ups en bovendien vormt het de 4e meest actieve start-up hub in Europa. Het is de thuisbasis van gerenommeerde tech-giganten en bedrijven van wereldklasse, een hoge levenskwaliteit, een benijdenswaardige balans tussen werk en privéleven, internationaal technologisch talent, een door de overheid ondersteund start-upvisum en een niet te missen koffiecultuur. Deze voordelen hebben de stad ook tot een aantrekkelijke investeringsbestemming gemaakt, met rapporten waarin staat dat de Nederlandse technologiebedrijven in 2018 750 miljoen euro hebben opgehaald. Maar met nieuwe technologieën die regelmatig naar buiten komen en een sector die dagelijks veranderd, kan het voor investeerders moeilijk zijn om te bepalen in welke aandelen zij moeten beleggen.

Wat is een start-up

Een start-up is typisch een pas opgerichte, snelgroeiende onderneming die ernaar streeft om aan een marktbehoefte te voldoen door een innovatief product, proces of dienst te ontwikkelen of aan te bieden. Een start-up is meestal een bedrijf zoals een klein bedrijf, een partnerschap of een organisatie die ontworpen is om snel een schaalbaar bedrijfsmodel te ontwikkelen. Vaak zetten startende bedrijven technologieën in, zoals internet, e-commerce, computers, telecommunicatie of robotica. Deze bedrijven zijn over het algemeen betrokken bij het ontwerp en de implementatie van de innovatieve processen van de ontwikkeling, validatie en onderzoek voor de doelmarkten.

Beleggen in Nederlandse start-ups

Verschillende platforms bieden de mogelijkheid om online te beleggen in Nederlandse start-ups. Maar niet iedereen weet goed waar te beginnen. Vaak bieden deze platform zoals die van eToro handige gidsen met uitgebreide uitleg over FinTech-bedrijven om startende beleggers te helpen om slimme keuzes te maken. Deze platforms bieden de mogelijkheid om aandelen te kopen zoals Adyen om ze te helpen groeien. Bovendien helpen deze platforms om ontwikkelingen in de financiële wereld te stimuleren en het voor iedereen toegankelijk te maken. Start-ups zijn uitstekend om in te investeren omdat ze vaak hun gehele sector kunnen veranderen en wereldwijde ontwikkelingen kunnen inspireren.

Nederland als start-up hub

Nederland heeft een missie om een start-up-ecosysteem te ontwikkelen dat zich kan meten met dat van andere delen van Europa, waaronder Londen en Berlijn. In een periode van een aantal jaar is Nederland erin geslaagd om lof te oogsten voor zijn inspanningen op het gebied van bedrijfsontwikkeling, vooral in Amsterdam. Alleen al in het afgelopen jaar is de stad door de European Digital City Index (EDCi) erkend als de op één na beste startende stad en de op twee na beste schaalvergrotingsstad; als zevende in de wereld door de Innovation Cities Index; en als vijfde van veertig steden in de CITIE-ranglijst die zich met name richt op ondernemerschap, innovatie en technologie.

Start-ups in Nederland

Adyen

Een van deze succesvolle start-ups is Adyen, een betaalplatform waarmee betalingen ontvangen kunnen worden via alle verkoopkanalen. Klanten kunnen eenvoudig betalen via de app, in de winkel of online via een gepersonaliseerde checkout ervaring. Het bedrijf werd in 2006 opgericht door een groep ondernemers met als doel bedrijven te willen helpen groeien. In 2018 had het bedrijf bij de beursintroductie in juni een omzet van iets boven de boven de 1 miljard euro, en volgens Bloomberg werd het gewaardeerd op 5 tot 10 miljard dollar.

Bunq

De Nederlandse start-up Bunq wil met het verleden breken door klanten een volledig mobiele bank te bieden waarmee ze de klant volledige controle over hun geld geven. Deze internationaal actieve bank richt zich op inwoners van de eurozone en verleent zijn financiële diensten voornamelijk via de app. Ali Nikman richtte het bedrijf op in 2012 en in 2015 kreeg het bedrijf een bankvergunning. Het was de eerste bank in Europa die de mogelijkheid bood om 2 verschillende pincodes in te stellen op een bankpas. Afhankelijk van het nummer dat wordt ingetoets, wordt het geld van verschillende bankrekeningen afgeschreven via één bankpas. In samenwerking met Venn, een geldverstrekker die gelieerd is aan de investeringstak van Nationale-Nederlanden, stapt neobank Bunq de hypotheekmarkt op. Het bedrijf neemt de verstrekte hypotheken van Venn over als belegging om meer rendement te genereren op de tegoeden van klanten. Volgens het Financieele Dagblad voor 100 miljoen euro hypotheken op de balans gezet wat een rendement oplevert van rond de 0,7 procent.

Bridgefund

Ook de zakelijke kredietverstrekker Bridgefund wil het ondernemers makkelijk maken om bedragen tot 250.000 euro te lenen. Het bedrijf richt zich voornamelijk op de groei van bedrijven door, naar eigen zeggen, slimme financiële oplossingen en service van wereldklasse te bieden. Een zakelijke rekening voor het MKB zou via 5 minuten geregeld kunnen zijn zonder tussenkomst van een bank. Om te voorkomen dat ondernemers aan het einde van de maand een groot bedrag moeten terugbetalen, betalen ze per werkdag terug. Op deze manier wil de kredietverstrekker een optie bieden waarbij de lenende partij zo min mogelijk van de aflossing merkt. De afgelopen twee jaar verstrekten Bridgefund voor 25 miljoen euro aan leningen, waarvan het geld afkomstig is van particuliere beleggers.

FinTech-evenementen in Nederland

Iedereen kan een start-up beginnen, maar het groeien hiervan is weggelegd voor de professionals. De start-ups van FinTech in Nederland beloven morgen weer de deuren te openen en zijn daarom een interessante optie om in te investeren. Fin-Tech is een industrie die steeds populairder wordt. Om de interesse van het publiek te behouden, worden het hele jaar door verschillende evenementen georganiseerd. Welke evenementen dit zijn, bespreken we in het volgende artikel.