Gemeente Zandvoort verwacht drukte komend weekend

De gemeente Zandvoort verwacht het komende weekend drukte. Dit omdat de voorjaarsvakantie begint in een groot deel van Nederland en omdat lenteweer verwacht wordt.

“Gaat u erop uit om van het weer te genieten? Houdt u dan rekening met de verwachte drukte in de duinen en bij het strand, vooral tussen 10.00 en 16.00 uur”, aldus de gemeente op de website.

Net als in andere zonnige weekenden wordt de parkeerplaats bij de ingang van de Waterleidingduinen bij de Zandvoortselaan afgesloten als die vol is. Dat zal dan worden aangegeven door hekken en een bord. Ook zullen er verkeersregelaars en toezichthouders aanwezig zijn. In de berm parkeren mag niet en daarop wordt gehandhaafd, aldus de gemeente.

Ook op de boulevard en op andere plekken in het dorp zal worden gehandhaafd op naleving van de coronaregels, onder meer op parkeerplaatsen en bij viskramen.

De gemeente roept mensen op zoveel mogelijk te recreƫren in de buurt van het eigen huis.