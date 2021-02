Hoekstra over schaatsen in Thialf: had ik niet moeten doen

CDA-leider en demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra geeft toe dat hij fout zat door tijdens een bezoek aan Thialf zelf de schaatsen aan te trekken. Binnen sporten is volgens de coronamaatregelen alleen voor topsporters toegestaan. Hoekstra heeft daar “niet goed over nagedacht”, erkent hij.

De CDA-leider besloot de avond voor zijn bezoek aan Thialf dat hij een paar rondjes zou gaan schaatsen met topschaatser Sven Kramer. “Dat had ik gewoon niet moeten doen”, vindt hij. Hij zegt dat hij zich zo goed mogelijk aan de regels probeert te houden, maar dat hij nu toch “ruiterlijk” moet erkennen dat hij de verleiding om de schaatsen onder te binden had moeten weerstaan.

Hoewel hij al in schaatstenue aankwam bij Thialf, blijft hij benadrukken dat het gaat om een werkbezoek en niet per se een campagnestunt. “In het kader van de campagne laat je je ook gewoon informeren”, zegt hij.

Volgens collega-minister Tamara van Ark van Sport had dit “echt niet mogen gebeuren”, zegt ze tegen de NOS. Ze snapt dat het “verleidelijk” was, maar “dit kan echt niet”. “Ik geloof niet in privileges voor ministers en bestuurders.”

Ook andere ministers keuren de actie af. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur vindt het goed dat collega’s hem erop aanspreken. Zowel Wouter Koolmees van Sociale Zaken als Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel vinden het “verleidelijk” om commentaar te geven, maar zien daar toch vanaf. Carola Schouten van Landbouw vindt het belangrijk dat ministers het goede voorbeeld geven.