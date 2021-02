Hoger beroep over opheffen avondklok begonnen

Het hoger beroep over het opheffen van de avondklok is vrijdag kort na 10.00 uur begonnen in het gerechtshof in Den Haag.

De rechtbank bepaalde dinsdag in een kort geding van actiegroep Viruswaarheid tegen de Staat dat de avondklok per direct moet worden opgeheven, omdat de juiste wettelijke basis ervoor ontbreekt. De Staat tekende per kerende post hoger beroep aan en haastte zich naar het hof met het verzoek de werking van het vonnis op te schorten.

Dat deed het hof, na een chaotisch verlopen zitting. De avondklok bleef daardoor in elk geval voorlopig gehandhaafd.

De zitting wordt vrijdag rechtstreeks uitgezonden via een livestream.