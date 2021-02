Minder druk op Eerste Kamer om stemming over spoedwet

Nu het gerechtshof in Den Haag een week de tijd neemt voor een uitspraak over de avondklok, is de tijdsdruk af van de politieke route. Tot de uitspraak blijft de avondklok van kracht. De Eerste Kamer vergadert de hele dag over een spoedwet die het kabinet voor de zekerheid snel in elkaar zette om onder de avondklok een andere juridische grondslag te leggen.

In de senaat klinkt veel kritiek op de juridische onderbouwing, maar er tekent zich een ruime meerderheid af. De planning is dat de senatoren aan het begin van de avond stemmen over de spoedwet. Maar nu er geen spoed meer achter zit, kan dat net zo goed volgende week worden. Dat zal in de loop van het debat duidelijk worden, zegt een woordvoerder.

Eerder op de dag vroeg de PVV een hoofdelijke stemming aan over twee voorstellen. Daardoor moesten naast de senatoren die het woord voerden, ook de andere senatoren naar het Binnenhof komen. Rond het middaguur waren er enkele tientallen senatoren aanwezig. Een voorstel over het controversieel verklaren van het onderwerp werd afgewezen met 41-11 en een ander voorstel om te wachten op het hof werd weggestemd met 40-14.