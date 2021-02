Ministerie VWS weet niet wanneer er met fans gevoetbald wordt

De KNVB is woedend over een uitspraak van OMT-lid Andreas Voss, die vooruitlopend op experimenten (de zogenoemde Fieldlabs) met publiek bij evenementen zegt niet te verwachten dat in 2021 volle voetbalstadions vanwege het coronavirus mogelijk zijn. Het ministerie van VWS zegt dat het nog niet kan aangeven wat wanneer mogelijk is.

“We hopen natuurlijk allemaal dat er snel weer gevoetbald kan worden met publiek”, zegt een woordvoerder. “De fieldlabs zijn bedoeld om meer inzicht te krijgen op mogelijkheden om mensen veilig en verantwoord evenementen zoals een voetbalwedstrijd te laten bezoeken in de toekomst. Het is uiteraard afhankelijk van het aantal besmettingen en de ontwikkeling van het virus wanneer dit daadwerkelijk weer kan.”