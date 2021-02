Rechter oordeelt over ‘discriminatie’ bij briefstemmen

De rechtbank in Den Haag doet vrijdag uitspraak in een door de Partij voor de Dieren aangespannen kort geding over briefstemmen. Volgens de politieke partij is er sprake van discriminatie door bij de aankomende verkiezingen voor de Tweede Kamer alleen 70-plussers de mogelijkheid te geven per brief te stemmen. “Voor het eerst in onze geschiedenis is de integriteit van onze verkiezingen aan het wankelen gebracht”, zei de advocaat van de PvdD.

Volgens de PvdD is er sprake van discriminatie nu de overheid in verband met de coronacrisis alleen ouderen per brief laat stemmen. Er zijn volgens de partij nog veel meer groepen die kwetsbaar zijn en door de huidige pandemie volgende maand niet willen of durven te gaan stemmen.

Mensen boven de 70 jaar mogen per brief stemmen, omdat ze in de regel kwetsbaarder zijn voor corona dan jongere mensen. Van een ongeoorloofd onderscheid op grond van leeftijd is geen sprake, reageerde de landsadvocaat tijdens de zitting vorige week. “In de Tweede en Eerste Kamer is hier uitvoerig over gedebatteerd.” Volgens haar is meermaals de vraag gekomen of de groep kwetsbaren uitgebreid moet worden, maar “daar is niet voor gekozen”.

Het kabinet treft voor de komende Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart verschillende maatregelen zodat iedereen veilig kan stemmen. Behalve dat 70-plussers per brief hun stem mogen uitbrengen, is een deel van de stembureaus al op 15 en 16 maart geopend voor kwetsbare mensen onder de 70. Ook mag iedereen dit jaar niet voor twee maar voor drie andere kiezers een ‘volmachtstem’ uitbrengen.

De regering is er alles aan gelegen om de verkiezingen door te laten gaan, maar de laatste tijd klinken er meer geluiden om die – zeker met het oog op de oprukkende Britse variant van het virus – toch uit te stellen. Diverse burgemeesters pleitten daar bijvoorbeeld voor en ook Ieder(in), de organisatie die opkomt voor mensen met een chronische ziekte of beperking, vindt dat iedereen per brief zou moeten kunnen stemmen.