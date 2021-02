Studenten en docenten UvA en HvA krijgen phishingmails na aanval

Studenten en medewerkers van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) worden de laatste dagen benaderd door phishers, die nepmails sturen in de hoop dat ze gebruikersnamen en wachtwoorden in handen krijgen als mensen erin trappen. In de mails staat dat mensen hun account moeten controleren of hun wachtwoord moeten veranderen, omdat de beide instellingen zijn getroffen door een cyberaanval.

De aanval kwam woensdag aan het licht. De universiteit en de hogeschool willen niet zeggen of de aanvallers gijzelsoftware (ransomware) hebben geplaatst, maar zeggen wel dat de aanval is uitgevoerd door “professionele hackers die uit zijn op financieel gewin” en dat de aanval niet lijkt te zijn gericht op persoonlijke gegevens.

De UvA en de HvA delen hun computersystemen. Die zijn ondanks de aanval online en kunnen worden gebruikt. Onderwijs en wetenschappelijk onderzoek hebben “slechts zeer beperkt” last van de aanval.

Eind 2019 werd de Universiteit Maastricht getroffen door ransomware. De aanvallers versleutelden toen alle bestanden op 267 servers en eisten losgeld. De universiteit betaalde uiteindelijk het geĆ«iste bedrag van 30 bitcoin. Dat was destijds zo’n 197.000 euro waard.