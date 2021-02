Vakantieparken zien lastminuteboekingen binnenstromen

Bij de vakantieparken Center Parcs, Landal GreenParks en Roompot stroomden de afgelopen twee weken de lastminuteboekingen binnen voor de voorjaarsvakantie. Sommige parken zitten bijna vol met een bezettingsgraad tussen de 80 en 90 procent. Mensen snakken naar een andere omgeving en willen eropuit, is de verklaring van de woordvoerders van de parken.

Ook al zijn de tropische zwembaden van Center Parcs gesloten, in sommige van de negen parken in Nederland ligt de bezetting tussen de 50 en 80 procent. “Mensen willen even andere muren en ze willen de natuur in”, vertelt de woordvoerder. Faciliteiten zoals fietsverhuur, minigolf, lasergame en speeltuinen zijn nog open en populair. Ook voor de weekenden na de voorjaarsvakantie en de meivakantie wordt volop geboekt.

Bij Landal GreenParks merken ze ook dat de vakantiekriebels opspelen. Van de ruim vijftig parken is een aantal bijna volgeboekt. “Mensen hebben behoefte aan natuur, rust en ruimte”, concludeert de woordvoerster.

Roompot ziet de stroom aan lastminuteboekingen ook. “Maar we zagen vorig jaar al dat er gretig werd geboekt voor de maanden mei tot en met oktober 2021”, aldus de woordvoerder. Het lijkt erop dat 2021 een beter jaar wordt voor het park dan 2020. Eén verschil is er wel, in de huisjes zitten vooral gezinnen en niet hele families of grote vriendengroepen. “Daardoor is het wel rustiger op de parken”, aldus de woordvoerder van Roompot.