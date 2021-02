Voorzitter Veiligheidsberaad: we kunnen verantwoord buiten zijn

Vorige week met de sneeuw- en schaatspret hebben de meeste mensen laten zien dat we verantwoord met veel personen buiten kunnen zijn. “Daar vertrouw ik voor dit weekend met het verwachte lenteweer ook weer op. Geniet van het lekkere weer en blijf alert”, zegt burgemeester Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad van burgemeesters.

De burgemeesters verwachten drukte in natuur- en recreatiegebieden nu er mooi weer wordt voorspeld. “Dat kan, maar wel verantwoord. Wordt het te druk, ga dan ergens anders naar toe of ga naar huis. Ontspan zoveel mogelijk in de eigen omgeving”, aldus Bruls. Hij waarschuwt dat gemeenten maatregelen zullen nemen om drukte te voorkomen en dat handhavers bekeuren als het nodig is.

De natuurbeheerders benadrukken ook dat mensen in hun eigen omgeving van de zon moeten genieten. “Dit voorspelde weer is prettig om te fietsen. Dat is weer eens wat anders dan het ommetje te voet”, aldus Staatsbosbeheer. Recreanten moeten niet met de auto naar een natuurgebied rijden. Onnodig reizen wordt in de coronamaatregelen afgeraden en bovendien zijn de parkeerplaatsen bij populaire gebieden zoals de Posbank bij Rheden al snel vol. Parkeren in kwetsbare bermen levert overal een bekeuring op.

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer roepen op om overal op de paden te blijven en honden aan de lijn te houden. Natuurmonumenten: “Dat is altijd belangrijk, maar zeker nu in de paar- en broedperiode. Het wild heeft meer dan ooit rust nodig.”