64 woningen ontruimd na brand in meterkast in Epe

In een flat aan de Eper Veste in het Gelderse Epe is in de nacht van vrijdag op zaterdag brand ontstaan in een inpandige meterkast. Vanwege de hevige rookontwikkeling zijn uit voorzorg alle 64 woningen in de flat van acht verdiepingen ontruimd, laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland weten. Eén bewoner heeft rook ingeademd en is nagekeken door ambulancepersoneel, verder raakte er niemand gewond.

De brand ontstond rond 4.30 uur en was om 5.45 uur zo goed als onder controle. Vanwege de vele rook die er vrij kwam, werden er meerdere brandweerwagens en twee hoogwerkers opgeroepen. De brandweer is bezig het gebouw te ventileren en doet metingen naar koolmonoxide.

De bewoners zijn opgevangen op de begane grond van de flat en in een nabijgelegen sporthal. Wanneer zij terug kunnen naar hun woningen is nog onduidelijk, aldus de woordvoerder van de veiligheidsregio.