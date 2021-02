75 procent minder oogletsel door vuurwerkverbod met oud en nieuw

Tijdens de jaarwisseling hebben 47 mensen oogletsel door vuurwerk opgelopen. In vergelijking met vorig jaar is dat een afname van 75 procent, wat een gevolg is van het verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk. Vorig jaar behandelden de oogartsen 182 patiënten tijdens de jaarwisseling.

De beroepsvereniging van oogartsen, die de cijfers zaterdag bekendmaakte, blijft pleiten voor een permanent verbod op consumentenvuurwerk. “Dit was landelijk gezien de rustigste oud en nieuw in dertien jaar. Het bewijs dat een verbod op consumentenvuurwerk werkt, is geleverd. Vuurwerk in handen van de consument is te risicovol en wij blijven dan ook strijden voor een verbod op consumentenvuurwerk”, zegt oogarts Tjeerd de Faber namens het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap.

Als alternatief pleiten de oogartsen voor openbare vuurwerkshows. In 2014 zijn de oogartsen begonnen met het vuurwerkmanifest. Inmiddels hebben zich meer dan 650.000 particulieren en organisaties aangesloten bij het manifest.

De beroepsvereniging van oogartsen bespreekt de nieuwste oogletselcijfers tijdens haar congres op 24 maart.