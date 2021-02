De Jonge: vanaf april toegangstesten voor evenementen

Vanaf april verwacht het kabinet dat het mogelijk is om “dagelijks enkele honderdduizenden mensen een testbewijs te geven”. Op die manier moeten mensen met een negatieve sneltestuitslag de gelegenheid krijgen om bijvoorbeeld naar evenementen en sportwedstrijden te gaan, zegt minister Hugo de Jonge.

Het ministerie van Volksgezondheid zei eerder deze week al dat er wordt nagedacht over testbewijzen, mogelijk via een app, en toegangstesten. Hierover ligt er al een uitgebreid advies van de Gezondheidsraad. Het ligt eerder voor de hand om die in te zetten voor toegang tot de culturele sector en evenementen dan om naar kantoor te gaan, zegt De Jonge tegen De Telegraaf.

Tegenover de Volkskrant zegt de bewindsman dat er in maart proeven worden gedraaid met sneltests en toegangsbewijzen. Ook gaat er in die maand een wet naar de Kamer die het werken met toegangstesten vastlegt.