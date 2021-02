Eerste officiële zachte dag: 15 graden in De Bilt

De eerste officiële zachte dag van het jaar is een feit. Om 13.10 uur bereikte het kwik in De Bilt de 15 graden, meldt Weer.nl. Het verschil met een week geleden is groot: toen vroor het in De Bilt nog meer dan 10 graden.

Omdat het nog winter is, wordt er niet gesproken van een lentedag, maar van een zachte dag. Deze valt nu 2,5 weken eerder dan gemiddeld.

Zaterdagmiddag kan de temperatuur oplopen tot 17 graden, in het zuidoosten zelfs tot 19 graden.

De vroegste lentetemperatuur ooit in De Bilt werd gemeten op 13 januari 1993. Het werd toen 15,1 graden. Dit is ook de enige officiële zachte dag in januari.