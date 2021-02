Guido Weijers met staande ovatie ontvangen bij proefvoorstelling

De vijfhonderd gelukkigen die zaterdag aanwezig zijn bij het proefevenement met Guido Weijers in het Beatrix Theater in Utrecht hebben hem een warm ontvangst gegeven. Toen de cabaretier onder de klanken van The Show Must Go On van Queen het podium opkwam, werd hij direct met een staande ovatie begroet.

De show is niet alleen de eerste show in maanden die weer doorgaat, maar ook de eerste waarin weer meer dan dertig toeschouwers welkom zijn.

Het publiek is opgedeeld in groepen van 250, 200 en 50. Elke ‘bubbel’ heeft een eigen ingang en toiletruimte en eigen regels: zo moeten sommigen mondkapjes dragen en zitten anderen achter een spatscherm. Alle bezoekers zijn van tevoren getest en dragen tijdens het evenement een bewegingssensor zodat achteraf te zien is hoeveel contact ze onderling hebben gehad en waar ze allemaal zijn geweest. Over een aantal dagen worden ze opnieuw getest.

De voorstelling van Guido Weijers is het tweede proefevenement van Fieldlab Evenementen, een gezamenlijk initiatief van zowel de zakelijke als de publieksevenementensector en de overheid. Eerder deze week werd met een zakelijk congres in het Beatrix Theater afgetrapt.